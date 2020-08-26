Эвакуатор ЮАО

Подача 15 минут

(Базируемся рядом)

От 1400 рублей

(Доступные услуги)

Эвакуатор ЮАО

Москва полна «сюрпризов», ведь с каждым водителем на дороге может произойти нештатная ситуация, которая потребует оперативного решения. Это может быть авария или поломка агрегата, в любом случае потребуется помощь специализированной техники, для транспортировки неисправного автомобиля до автосервиса. Если произошла подобная ситуация, то вам поможет эвакуатор в ЮАО. В связи с этим нужно всегда иметь в записной книжке телефон нашей компании.

Служба эвакуации «Evakmoscow» готова помочь автовладельцам в любой ситуации, так как имеет в своем распоряжении необходимые ресурсы, включая специализированную технику, водители с опытом более 7 лет и выгодные предложения. Специалисты оперативно и без повреждений доставят ваше транспортное средство в нужное место. Наши сотрудники быстро обрабатывают все заявки, поэтому клиентам не приходится долго ожидать подачу машины в Южный Административный округ.

Мотоцикл
1 Мотоциклы от 1 200 руб.
Автомобиль
2 Автомобили от 1 400 руб.
Внедорожник
3 Внедорожники от 1 700 руб.
Коммерческий транспорт
4 Коммерческие автомобили от 2 200 руб.

Как формируется стоимость услуг эвакуатора?

В данном случае стоит рассмотреть следующие ключевые факторы:

  • вес транспортного средства;

  • расстояние (км);

  • насколько сложная работа, погрузка.

Наша компания готова предложить качественные услуги по сравнительно низким ценам, а постоянные клиенты могут рассчитывать на программу лояльности. При этом сотрудники фирмы всегда бережно относятся к вверенному транспорту. Перед тем как заказывать дешевый эвакуатор, нужно понимать, как складывается цена на услуги.

Онлайн калькулятор
Легковой автомобиль
до 1.6 тонн
Автомобиль Автомобиль
Коммерческий транспорт
до 15 тонн
Коммерческий транспорт Коммерческий транспорт
Сумма заказа:
1 499 руб.*
* Окончательную сумму рассчитает наш специалист по телефону.
Позвонить

Услуги от нашей организации

Каждый клиент нашей компании может рассчитывать на безупречный сервис и обслуживание, а также решение самых сложных задач. Мы работаем круглые сутки и предоставляем полный спектр услуг в ЮАО Москвы:

Эвакуатор с платформой
от 1 200 РУБ.
Эвакуатор с гидравлической платформой
от 1 400 РУБ.
Эвакуатор с манипулятором
от 3 500 РУБ.
Грузовой эвакуатор
от 3 600 РУБ.
Мотоэвакуатор
от 1 200 РУБ.
Автотехпомощь
от 1 300 РУБ.

Это не полный список, однако, на каждую позицию выставлена максимально доступная, недорогая цена.

Причины вызова эвакуатора в ЮАО:

Эвакуатор в Южном Административном Округе понадобится в следующих ситуациях:

  • поломка основных частей машины;

  • съезд автомобиля в кювет;

  • аварийная ситуация на дороге;

  • дорожно-транспортное происшествие;

  • транспортировка нового автомобиля.

И другие причины, когда у автовладельца нет возможности двигаться самостоятельно.

Фото работ
1
2
3
4

Достоинства компании

Вызов эвакуатора ЮАО круглосуточно – это легко с командой профессионалов, которая работает в данной сфере долгие годы. Важно отметить следующие преимущества:

Выгодные цены.
Высококвалифицированные специалисты.
Круглосуточное функционирование по районам Москвы.
Оплата любым способом (наличные или безнал).
Полное оформление с выпиской чеков, квитанцией и иной отчетности.
Скидки, акции, бонусы и специальные предложения.
Это не все преимущества, которые сможет оценить каждый обратившейся клиент. Если у Вас случилась проблема, и стоит вопрос, как вызвать эвакуатор в ЮАО, то мы поможем в решении любой проблемы.
Отзывы о нашей работе
Мы успешно эвакуировали 1995 транспортных средств в 2018-2020г.
Геннадий А. Lada Granta
Только выехала из дома, и уже неприятность – машина просто заглохла и не хотела ехать. После безуспешных попыток ее завести пришлось срочно искать эвакуатор, уже через 15 минут после вызова мою ласточку забирали на СТО до дальнейших разбирательств. Если бы не вы – я бы долго решала возникшую проблему. Спасибо.
Артем П. Пежо 408
Как всегда, все случилось в самый неподходящий момент. Сломался на Бакинской улице в ЮАО и срочно пришлось искать эвакуатор. Как новичок я не знал, куда обращаться за помощью в перевозке авто, но мой брат скинул ваш номер телефона и в течение получаса я с машиной отправился на ремонт. Отличный сервис, быстрое и профессиональное обслуживание. Всем остался доволен.

Вызвать эвакуатор в ЮАО

Чтобы убедиться в открытости и прозрачности нашего бизнеса, достаточно связаться с менеджерами офиса и проконсультироваться по любому вопросу. На официальном сайте имеется вся информация о деятельности компании, ценах и услугах. Клиенты могут самостоятельно выбрать удобный способ связи:

  • электронная почта;

  • заявка онлайн;

  • звонок по телефону.

Позвоните нам в WhatsApp +7(968)800-99-77
Обратный звонок