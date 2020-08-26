Москва полна «сюрпризов», ведь с каждым водителем на дороге может произойти нештатная ситуация, которая потребует оперативного решения. Это может быть авария или поломка агрегата, в любом случае потребуется помощь специализированной техники, для транспортировки неисправного автомобиля до автосервиса. Если произошла подобная ситуация, то вам поможет эвакуатор в ЮАО. В связи с этим нужно всегда иметь в записной книжке телефон нашей компании.

Служба эвакуации «Evakmoscow» готова помочь автовладельцам в любой ситуации, так как имеет в своем распоряжении необходимые ресурсы, включая специализированную технику, водители с опытом более 7 лет и выгодные предложения. Специалисты оперативно и без повреждений доставят ваше транспортное средство в нужное место. Наши сотрудники быстро обрабатывают все заявки, поэтому клиентам не приходится долго ожидать подачу машины в Южный Административный округ.