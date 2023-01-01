Эвакуатор в Москве и области
Доступные услуги
(От 2000 рублей)
Быстрая подача — 15-20 минут
(Не заставляем клиентов долго ждать)
Помощь эвакуатора в Москве всегда востребована и имеет большой спрос среди автомобильных владельцев. В машине, как и любой технике, может возникнуть поломка в самый неподходящий момент. Это приводит к массе неприятностей и неудобств, которые возникают в следствии выхода из строя ТС, для водителя и других участников дорожного движения. Единственное решение подобных ситуаций на дороге – воспользоваться услугами эвакуатора в Москве от «Evakmoscow», что позволит в кратчайший промежуток времени выполнить транспортировку неисправного автомобиля к указанному месту. Наша компания занимается перевозкой автомобилей в круглосуточном режиме, т.е. в круглосуточном режиме 24/7 без выходных и праздничных дней, а также независимо от погодных условий.
- Эвакуатор со сдвижной платформой
- Эвакуатор с манипулятором
- Эвакуатор с частичной погрузкой
- Грузовая эвакуация
Что позволяет доступно оказывать услуги и браться за работу различной сложности и любых особенностей.
Важно! Прибытие эвакуатора осуществляется в течение 15-20 минут с момента оформления заказа. При звонке вас проконсультируем наш специалист и задаст ряд вопросов, после чего отправит водителя к вашей машине.
Не заводится автомобиль? Попали в дорожно-транспортное происшествие? Требуется срочная эвакуация вашего ТС? Наша служба эвакуации автомобилей в Москве предлагает свои услуги в круглосуточном режиме. Помогает клиентам независимо от времени суток решить вопросы связанные с эвакуацией машины. Доступные цены и оперативное выполнение заявки порадуют клиента. Мы экономим не только его деньги, но и время. Не заставляем ждать.
Парк собственных эвакуаторов Evakmoscow
Обращаясь в нашу компанию, вы получаете профессиональные услуги эвакуатора по максимально выгодной цене. Мы предоставляем полный спектр услуг по транспортировке ТС, в частности:
Стоимость услуг эвакуатора в Москве
Расстояние от места погрузки до места назначения.
Тип авто, его размеры, масса.
Состояние авто на момент оформления заявки и прибытия спецтехники.
Время простоя эвакуатора.
Имеются ли трудности при подъезде к месту остановки/происшествия.
Стоимость услуги "Эвакуатор Москва" начинается от 2000 рублей.
Совет. Вызов эвакуатора можно предварительно рассчитать на сайте – достаточно воспользоваться предложенным калькулятором. Выбирая нужный тип авто или мотоцикла, указывая количество отсутствующих колес и блокированных, отмечая блокировку руля или КПП можно в несколько кликов заказать спецтехнику для транспортировки ТС.
Наши ключевые преимущества
За годы работы смогли сформировать профессиональный и ответственный коллектив, уважительно относящийся к клиенту. Всегда находимся на связи. Сотрудничаем с физическими и юридическими лицами.
Как вызвать эвакуатор в Москве
Воспользоваться услугами предложенной спецтехники необходимо при возникновении следующих обстоятельств:
ТС стало участником аварии и получило серьезные повреждения, которые исключают возможность дальнейшей езды и управления, т.е. не может самостоятельно передвигаться.
Плохая погода, затрудняющая передвижение или делающая его невозможным (гололед, сильный дождь и т.д.).
Неожиданная поломка, устранить которую своими руками затруднительно или невыполнимо из-за отсутствия инструментов и навыков.
Автомобиль просто не завёлся, а на работу нужно ехать.
Совет. Московская служба эвакуации автомобилей «Evakmoscow» - возможность получить качественные услуги, после звонка мы берём всю работу на себя.
К особенностям «Evakmoscow» относятся:
Возможность воспользоваться эвакуатором в г. Москва в любое время суток, независимо от выходных и праздничных дней.
Использование современной техники, которая решает все проблемы, связанные с доставкой транспортных средств в указанное место.
Оперативный выезд транспорта – 5 минут с момента оформления вызова.
Постоянный штат водителей, которые подберут оптимальный маршрут к заказчику и к пункту эвакуации.
Персональный подход к каждому клиенту – принимаем к сведению все его требования и пожелания.
На все оказываемые услуги и выполняемые работы предоставляем гарантию качества.
Проработанная политика ценообразования – лояльное отношение.
Совет. Получить консультацию просто – наберите указанный телефон. Заказать эвакуатор можно с любого устройства, которое находится под рукой – смартфон, планшет, ноутбук или ПК.
Чтобы оформить заявку, владельцу транспортного средства нужно связаться с нашим менеджером наиболее удобным способом:
Заполнить предложенную форму на сайте – понадобится указать действующий телефон для получения обратного звонка.
Самостоятельно позвонить нам по указанному номеру.
Доверьтесь нам – обеспечиваем быструю транспортировку ТС в необходимое место в минимальные временные сроки. Клиент получает авто в том же состоянии, в котором оно было до прибытия специальной техники.
Работаем на совесть, работаем для людей.Обратный звонок
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