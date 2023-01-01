Эвакуатор в Москве и области

Доступные услуги

(От 2000 рублей)

+7(968)800-99-77

Быстрая подача — 15-20 минут

(Не заставляем клиентов долго ждать)

Эвакуатора в Москве от службы эвакуации «Evakmoscow»

Помощь эвакуатора в Москве всегда востребована и имеет большой спрос среди автомобильных владельцев. В машине, как и любой технике, может возникнуть поломка в самый неподходящий момент. Это приводит к массе неприятностей и неудобств, которые возникают в следствии выхода из строя ТС, для водителя и других участников дорожного движения. Единственное решение подобных ситуаций на дороге – воспользоваться услугами эвакуатора в Москве от «Evakmoscow», что позволит в кратчайший промежуток времени выполнить транспортировку неисправного автомобиля к указанному месту. Наша компания занимается перевозкой автомобилей в круглосуточном режиме, т.е. в круглосуточном режиме 24/7 без выходных и праздничных дней, а также независимо от погодных условий.

Наличие собственного автопарка
  1. Эвакуатор со сдвижной платформой
  2. Эвакуатор с манипулятором
  3. Эвакуатор с частичной погрузкой
  4. Грузовая эвакуация

Что позволяет доступно оказывать услуги и браться за работу различной сложности и любых особенностей.


Важно! Прибытие эвакуатора осуществляется в течение 15-20 минут с момента оформления заказа. При звонке вас проконсультируем наш специалист и задаст ряд вопросов, после чего отправит водителя к вашей машине.

Не заводится автомобиль? Попали в дорожно-транспортное происшествие? Требуется срочная эвакуация вашего ТС? Наша служба эвакуации автомобилей в Москве предлагает свои услуги в круглосуточном режиме. Помогает клиентам независимо от времени суток решить вопросы связанные с эвакуацией машины. Доступные цены и оперативное выполнение заявки порадуют клиента. Мы экономим не только его деньги, но и время. Не заставляем ждать.

Мотоцикл
1 Мотоциклы от 2 500 руб.
Автомобиль
2 Легковые машины от 2 400 руб.
Внедорожник
3 Внедорожники и кроссоверы от 2 600 руб.
Грузовой автомобиль
4 Коммерческий транспорт и спецтехника от 3 500 руб.
Примеры наших
работ

Парк собственных эвакуаторов Evakmoscow

Обращаясь в нашу компанию, вы получаете профессиональные услуги эвакуатора по максимально выгодной цене. Мы предоставляем полный спектр услуг по транспортировке ТС, в частности:

Эвакуатор с электрической лебёдкой
от 1 800 РУБ.
Гидравлическая сдвижная платформа
от 2 600 РУБ.
Эвакуатор-манипулятор
от 5 500 РУБ.
Грузовой эвакуатор
от 6 000 РУБ.

Стоимость услуг эвакуатора в Москве

Предложенные услуги имеют установленную цену, которая может меняться, в зависимости от следующих факторов:

  • Расстояние от места погрузки до места назначения.

  • Тип авто, его размеры, масса.

  • Состояние авто на момент оформления заявки и прибытия спецтехники.

  • Время простоя эвакуатора.

  • Имеются ли трудности при подъезде к месту остановки/происшествия.

  • Стоимость услуги "Эвакуатор Москва" начинается от 2000 рублей.

Совет. Вызов эвакуатора можно предварительно рассчитать на сайте – достаточно воспользоваться предложенным калькулятором. Выбирая нужный тип авто или мотоцикла, указывая количество отсутствующих колес и блокированных, отмечая блокировку руля или КПП можно в несколько кликов заказать спецтехнику для транспортировки ТС.

Рассчитать стоимость онлайн
Малолитражные машины
До 3 тонн
Автомобиль Автомобиль
Грузовики и спецтехника
До 25 тонн
Коммерческий транспорт Коммерческий транспорт
Сумма заказа:
1 499 руб.*
* Окончательную сумму рассчитает наш диспетчер по телефону.
Позвонить

Наши ключевые преимущества

За годы работы смогли сформировать профессиональный и ответственный коллектив, уважительно относящийся к клиенту. Всегда находимся на связи. Сотрудничаем с физическими и юридическими лицами.

Предлагаем доступные цены.
Оперативная подача 15-20 минут.
Выдаем отчетные документы и кассовый чек.
Любой способ оплаты: наличными, безналичная оплата на расчетный счет организации и картой.
100% Безопасность, перевозки застрахованы.
Круглосуточная помощь 24 часа.
Отзывы о нашей работе
Олеся П. Peugeot 107
Во время командировки в Москву (ездила на собственном авто) стала участником аварии, при котором было заблокировано переднее колесо. Обратилась в ЭвакМоскоу, поскольку ранее уже пользовалась их услугами. Время прибытия составило 15 минут, что очень порадовало. Сервисное обслуживание – узнали все моменты сложившейся ситуации и подобрали нужный тип эвакуатора. Рекомендую всем.
Отзыв клиента о Московской службе эвакуации Evakmoscow
Петр О. Hyundai Creta
Удивил подход к своей работе – оператор быстро узнал что случилось и через несколько минут озвучил сколько будет стоить транспортировка. Эвакуатор выбрали как раз тот, что нужно. По прибытии водитель оперативно справился с погрузкой авто на платформу. Остался доволен услугой и человеческими ценами.
Виктория О. Kia Picanto
Полное соответствие заявленной информации – указано что через 20 минут будем, приехали через 20 минут. Была удивлена быстротой оформления заказа – несколько минут времени и все готово. Общее впечатление – водитель справился с поставленной задачей на все 100%, без повреждений машины.

Как вызвать эвакуатор в Москве

Воспользоваться услугами предложенной спецтехники необходимо при возникновении следующих обстоятельств:

  • ТС стало участником аварии и получило серьезные повреждения, которые исключают возможность дальнейшей езды и управления, т.е. не может самостоятельно передвигаться.

  • Плохая погода, затрудняющая передвижение или делающая его невозможным (гололед, сильный дождь и т.д.).

  • Неожиданная поломка, устранить которую своими руками затруднительно или невыполнимо из-за отсутствия инструментов и навыков.

  • Автомобиль просто не завёлся, а на работу нужно ехать.

Совет. Московская служба эвакуации автомобилей «Evakmoscow» - возможность получить качественные услуги, после звонка мы берём всю работу на себя.

К особенностям «Evakmoscow» относятся:

  • Возможность воспользоваться эвакуатором в г. Москва в любое время суток, независимо от выходных и праздничных дней.

  • Использование современной техники, которая решает все проблемы, связанные с доставкой транспортных средств в указанное место.

  • Оперативный выезд транспорта – 5 минут с момента оформления вызова.

  • Постоянный штат водителей, которые подберут оптимальный маршрут к заказчику и к пункту эвакуации.

  • Персональный подход к каждому клиенту – принимаем к сведению все его требования и пожелания.

  • На все оказываемые услуги и выполняемые работы предоставляем гарантию качества.

  • Проработанная политика ценообразования – лояльное отношение.

Совет. Получить консультацию просто – наберите указанный телефон. Заказать эвакуатор можно с любого устройства, которое находится под рукой – смартфон, планшет, ноутбук или ПК.

Оформление заказа в службе эвакуации «Evakmoscow»

Чтобы оформить заявку, владельцу транспортного средства нужно связаться с нашим менеджером наиболее удобным способом:

  • Заполнить предложенную форму на сайте – понадобится указать действующий телефон для получения обратного звонка.

  • Самостоятельно позвонить нам по указанному номеру.

Доверьтесь нам – обеспечиваем быструю транспортировку ТС в необходимое место в минимальные временные сроки. Клиент получает авто в том же состоянии, в котором оно было до прибытия специальной техники.

Работаем на совесть, работаем для людей.

Обратный звонок
Эвакуатор при ДТП в Москве

Позвоните нам
+7(968)800-99-77

Телефон службы эвакуации 89688009977

Укажите все
подробности

Выезжаем на помощь
в течение 5 минут

Проблема решена!

Оплата наличными
или переводом на банковскую карту.