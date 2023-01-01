Помощь эвакуатора в Москве всегда востребована и имеет большой спрос среди автомобильных владельцев. В машине, как и любой технике, может возникнуть поломка в самый неподходящий момент. Это приводит к массе неприятностей и неудобств, которые возникают в следствии выхода из строя ТС, для водителя и других участников дорожного движения. Единственное решение подобных ситуаций на дороге – воспользоваться услугами эвакуатора в Москве от «Evakmoscow», что позволит в кратчайший промежуток времени выполнить транспортировку неисправного автомобиля к указанному месту. Наша компания занимается перевозкой автомобилей в круглосуточном режиме, т.е. в круглосуточном режиме 24/7 без выходных и праздничных дней, а также независимо от погодных условий.

Наличие собственного автопарка

Эвакуатор со сдвижной платформой Эвакуатор с манипулятором Эвакуатор с частичной погрузкой Грузовая эвакуация

Что позволяет доступно оказывать услуги и браться за работу различной сложности и любых особенностей.

Прибытие эвакуатора осуществляется в течение 15-20 минут с момента оформления заказа. При звонке вас проконсультируем наш специалист и задаст ряд вопросов, после чего отправит водителя к вашей машине.